Pêlos no queixo? Sete razões pelas quais não os deve ignorar

É comum aparecerem alguns pelos no queixo às mulheres. Na maioria dos casos, só são visíveis quando se observa o rosto com atenção ao espelho e não significam nada de grave.

No entanto, a dermatologista norte-americana Dendy Engelman explicou à revista norte-americana Glamour que as mulheres devem estar atentas, pois os pelos no queixo podem ser um sinal de um desequilíbrio grave no organismo e que deve ser sempre verificado.

Para se livrar dos pelos indesejados do queixo, caso não tenha qualquer doença, pode removê-los através de depilação ou descolorá-los. Se pretender uma solução a longo prazo pode também removê-los com laser.

Veja abaixo os motivos possíveis e que deve despistar.

Genética: se a sua avó ou mãe costumam ter pelos a crescer no queixo, é normal que lhe venha a acontecer o mesmo a partir de uma determinada idade.

Desequilíbrio hormonal: as hormonas são, muitas vezes, as responsáveis por fenómenos estranhos que acontecem no seu corpo. Neste caso, pode ter um excesso de hormonas sexuais masculinas, conhecidas como andrógenos.

Idade: é bastante provável que tenha muitos pelos a crescer no queixo quando chegar aos 70, 80 ou 90 anos. Eles podem até chegar mais cedo, durante a menopausa.

Síndrome do ovário policístico: também conhecida pela sigla SOP, esta condição tem um impacto profundo na saúde reprodutiva e nas hormonas. Ter pelos no queixo não é o único sinal. Se, além disso, tiver menstruação irregular, dificuldade em perder peso e infertilidade, o melhor é ir ao médico.

Síndrome de Cushing: é provocado por excesso de cortisol, a hormona do stress, no sangue. Na sua origem pode ter determinados medicamentos para a artrite ou asma. Entre os sintomas, além do crescimento de pelos, estão estrias, aumento de peso e diabetes tipo 2.

Hiperplasia adrenal congénita: é uma condição genética normalmente diagnosticada no nascimento. Caracteriza-se por distúrbios no funcionamento das glândulas adrenais, que se localizam acima dos rins e produzem hormonas importantes para o organismo, como o cortisol e a aldosterona. É extremamente rara.

Gravidez ou controlo da natalidade: a gravidez tem um grande impacto no corpo de qualquer mulher e pode levar ao crescimento excessivo de pelos. Geralmente é um fenómeno temporário e nada preocupante.