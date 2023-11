P!nk contra a censura doa dois mil exemplares de livros proibidos nos EUA

A cantora P!nk está a oferecer livros nos concertos e preparou dois mil exemplares de quatro obras que foram banidas das escolas norte-americanas. A iniciativa ocorre precisamente na Florida, estado norte-americano que está a bater todos os recordes em matéria de proibição de livros, que só naquela região já representa 40% das interdições nacionais registadas entre 2022 e 2023, num total de aumento de 33% em apenas um ano.

Nesta parceria com a PEN America, P!nk distribuiu, nos seus concertos em Miami, livros que abordam temas e géneros como escravidão, diversidade das famílias, mulheres na tecnologia e poesia. Na lista estão, então, Beloved, de Toni Morrison, The Family Book, de Todd Parr, Girls Who Code, de Reshma Saujani, e a impressionante poesia de Amanda Gorman, poema escrito e lido na tomada de posse do presidente Joe Biden, The Hill We Climb.

“A censura varreu os Estados Unidos nos últimos dois anos, com quase 6 mil proibições de livros desde que o PEN America começou a rastrear o processo em 2021”, afirma a organização não governamental na sua página de internet. A mesma entidade refere que “dezenas de estados têm vindo a aprovar ou debater leis que restringem a liberdade de leitura, deixando professores e bibliotecários pressionados para limitar a liberdade de leitura das crianças”.

“Como mãe de dois jovens leitores, não consigo imaginar deixar outra pessoa decidir o que meus filhos podem ou não ler”, afirmou a cantora na sua rede social Instagram, plataforma onde revelou a parceria para o donativo de exemplares de livros interditos. “Por isso é que, esta semana, nos meus concertos em Miami e Sunrise, na Florida, estou a fazer uma parceria com PEN America e booksandbooks para distribuir livros proibidos aos primeiros mil fãs que os quiserem em cada espetáculo”, explicou.

Recorde-se que, segundo estudo da organização publicado em setembro, a “esmagadora maioria” das proibições visam livros sobre raça ou racismo ou que apresentem “personagens de cor”, bem como livros com personagens LGBTQ+.

Em 2023, “os livros proibidos também incluem temas sobre abuso físico, saúde e bem-estar, e temas de luto e morte. Notavelmente, a maioria dos casos de proibição de livros afeta livros para jovens adultos, livros de ensino médio, capítulos ou livros ilustrados – livros escritos e selecionados especificamente para públicos mais jovens”, refere a organização, com sede em Nova Iorque.

“Leis estaduais punitivas, juntamente com a pressão de cidadãos e grupos locais e nacionais, criaram dilemas difíceis para os distritos escolares, forçando-os a restringir o acesso aos livros ou a arriscar sanções para educadores e bibliotecários”, sustentam os autores do estudo, destacando que 87% das proibições foram registadas em locais onde existe uma filial de “um grupo de defesa nacional conhecido por defender a censura de livros”.

Os dados indicam ainda que 63% das proibições ocorreram em estados onde a legislação “facilitou diretamente a proibição de livros ou criou condições para grupos locais pressionarem e intimidarem educadores e bibliotecários para que removessem livros”.