Polónia terá testes para detetar quem tomou pílula abortiva

O alerta chega das entidades de apoio às mulheres. A Polónia terá criado um teste para detetar quem tomou a pílula abortiva, uma medida que aperta ainda mais o cerco ao aborto no país e que sofreu restrições há quase três anos.

Recorde-se que uma decisão do Tribunal Constitucional do país, que entrou em vigor em janeiro de 2021, decretou que a interrupção voluntária da gravidez deixasse de ser permitida em casos de má-formação do feto, a causa mais comum de aborto no território. A medida provocou longos protestos.

Agora, este teste denunciado numa reportagem do jornal norte-americano New York Times terá sido desenvolvido por cientistas polacos para detetar se os pacientes recorreram ao aborto medicamentoso. A análise permite identificar a presença de mifepristona na amostra de sangue de uma mulher e o misoprostol na placenta, duas moléculas geralmente utilizadas no contexto do aborto medicamentoso.

Os ensaios clínicos para este teste fizeram parte de um projeto de investigação financiado pelo governo polaco.