Ponha o seu metabolismo a trabalhar para si, e em apenas seis passos

Quando falamos em metabolismo, sabemos que a perda de peso está associada. No entanto, não é apenas este aspeto que está relacionado com este processo. Existem muitas outras funções que são alcançadas com o seu correto funcionamento e que, no final, acabam por impactar a tendência de ganhar ou perder peso, entre outros benefícios.

Embora o metabolismo deva funcionar bem automaticamente, os hábitos que do dia-a-dia podem ser um fator decisivo para torná-lo muito mais eficiente.

Quando se fala num metabolismo lento ou rápido, refere-se à velocidade com que o corpo realiza o processo de criação de reservas de energia e no consumo dela. Isso não é importante apenas no que diz respeito à nossa tendência de ganhar ou perder peso, mas também afeta o desenvolvimento de distúrbios metabólicos como hipertireoidismo, hipertensão ou diabetes. O seu funcionamento é influenciado por fatores como idade, sexo, composição corporal, estado fisiológico e peso. Mas há hábitos que podemos adotar para melhorar o funcionamento do metabolismo.