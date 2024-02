Juiz disse que “por usar tranças e unhas de gel não necessitava de pensão de alimentos do pai”. Mães fizeram acusação

“Disse que era má mãe” ou “por usar umas tranças e unhas de gel não necessitava de pensão de alimentos do pai”. Estas são algumas frases que mães imputam a um juiz do Tribunal de Família e Menores do Seixal e que o acusam de comentários inadequados, ameaças e agressividade.

O caso, avançado esta sexta-feira, 2 de fevereiro, foi reportado pelo Jornal de Notícias e indica que pelo menos três mães apresentaram queixa contra o magistrado. O mesmo jornal avança que a Relação de Lisboa já afastou o juiz de um processo e que o Conselho Superior de Magistratura, órgão de disciplina dos juízes, já está a analisar uma queixa.

Leia toda ao detalhe em JN.pt