Portugal é o segundo melhor país do Mundo para reformados… estrangeiros, em 2024

Os portugueses irão, com certeza, levantar o sobrolho a esta informação. Portugal é, afinal, um bom país para viver nos anos após reforma, mas o caso só se aplica a quem vem de fora. De acordo com o The Retirement Index 2024 (Índice Global de Aposentadoria), da plataforma International Living, que acompanha pessoas a encontrarem os melhores territórios para viverem segundo critérios como benefícios, acesso à saúde e serviços, Portugal surge em segundo lugar na tabela, logo após a Costa Rica.

As conclusões são baseadas, segundo informa a própria plataforma, em “centenas de opiniões e de experiências reais” dos utilizadores, “comparando e contrastando depois as melhores ofertas para desenhar as melhores opções”, lê-se na mesma página.

De volta ao ranking, a International Living faz longa apresentação de Portugal. E começa por citar um norte-americano: “Basta uma simples troca da carta de condução atual por uma portuguesa. Os cuidados de saúde em Portugal são dos melhores do mundo, a preços acessíveis, e muitos dos habitantes locais, especialmente a geração mais jovem, falam inglês”, lê-se. Uma análise que inclui, a caráter “genuíno do pais, a beleza natural do campo, o clima e o acesso rápido ao resto da Europa”.

“É difícil acreditar que conseguiríamos reformarmo-nos aos 50 anos com a minha pequena pensão de bombeiro”, afirma, citado, na página o utilizador Clyde Coles, que acrescenta: “Além disso, conseguimos poupar dinheiro suficiente para viajar e agora viver a tempo inteiro em Portugal.

O ranking de 2024 recorreu a representantes locais da marca e que analisaram as condições de vida de estrangeiros tendo em conta o acesso a alojamento, benefícios, custo de vida, desenvolvimento, governo, sistema de saúde e clima. Em primeiro lugar da tabela surge a Costa Rica, considera pela plataforma como a “Suíça da América Central” e com “benefícios que o país oferece para quem quer comprar residência”.

Em terceiro lugar surge o México. Segue-se-lhe o Panamá, a Espanha, o Equador, a Grécia, a Malásia e a França. Colômbia fecha o ranking dos 10 países mais apreciados para viver quando se deixa de trabalhar.