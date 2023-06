Praia em grande estilo: As sugestões de sacos de praia mais giros

Quando as pessoas vão para a praia procuram praticidade, até porque muitas mulheres têm de levar mesmo a “casa às costas”. Mas não desanime, pode continuar a par das tendências, até porque as lojas estão recheadas de sacos para todos os gostos.

De pano ou em juta, grandes ou pequenos, coloridos, para as mais ousadas, ou neutros, para quem prefere algo mais discreto, se visitar os sites é impossível não encontrar o saco ideal.

A Delas.pt reuniu algumas sugestões para aliar praticidade à estética, confira os sacos mais giros na lista abaixo.

Mala Tipo Shoulder Bag Com Cordas, na Zara, 35,95€ Carteira com Estilo de Saco de Fibra Natural, na Mango, 29,99€ Carteira Saco de Juta, na Mango, 29,99€ Le Baby Beach Bag, na Zadig&Voltaire, 245€ Le Beach Bag, na Zadig&Voltaire, 295€ Tote Bag Crochet Riscas, na Pull&Bear, 15,99€ Conjunto de Mala, Almofada e Tapete, na Lefties, 17,99€ Mala Redonda de Crochet, na Lefties, 19,99€ Cesto com Pormenores de Efeito Pele, na Lefties, 19,99€ Saco de Praia em Juta, na Tezenis, 9,99€ Bolsa de Praia às riscas, na Calzedonia, 24,95€ Tote Bag Pacific Republic, na Pull&Bear, 1,99€ Mala Tote Bag em Macramé, na Pull&Bear, 25,99€ Mala Tote Bag Juta, na Pull&Bear, 25,99€ Mala Tote Bag com Pormenor, na Pull&Bear, 17,99€ Tote Bag Crochet Flores, na Pull&Bear, 29,99€