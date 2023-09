Precisa mesmo de comprar isso? Pense 45 minutos

Já se arrependeu de ter comprado alguma coisa que não precisava? A desculpa, muitas vezes, é impulso de comprar. E não será mentira. Mas é possível mudar isso.

Mas há formas de evitar isso. Primeiro de tudo, seguindo a regra da blogger financeira, Bridget Casey, espere 45 minutos. Ou seja, se não precisa de um produto que não vá usar, pelo menos, 45 minutos por dia, então talvez não seja essencial.

Se for algo raro, espere quatro dias. No primeiro dia, é bem possível que veja esse produto em todo o lado. No segundo dia até já pode sentir alguma retração. O terceiro dia serve para substituir o desejo por algo produtivo. O quarto dia serve para se esquecer e seguir em frente.

As emoções também contribuem para estes erros, afinal as pessoas tendem a fazer compras consoante o seu estado de espírito. O melhor é evite ir às compras quando se ente em baixo.

Por fim, imagine o quanto vai mudar a sua vida. Vai gastar o seu dinheiro numa sessão de mergulho, de paraquedismo ou vai ter aulas de inglês? Há experiências que mudam a nossa vida. Será uma grande mudança? Se sim, siga em frente.