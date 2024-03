Príncipes de Gales agradecem “compreensão do pedido de privacidade”

Um dia depois de ter revelado que tem cancro, Kate MIddleton e o marido, príncipe de Gales, vêm a público agradecer o apoio que receberam “das pessoas do Reino Unido, de toda a Commonwealth e de todo o mundo”.

Numa mesma mensagem divulgada pelo porta-voz do Palácio de Kensington, os príncipes “estão extremamente comovidos com o calor e o apoio do público e agradecem a compreensão do seu pedido de privacidade nesta altura”.

Esta deverá ser uma das poucas declarações do herdeiro à coroa britânica enquanto Kate estiver a ser submetida a tratamentos.

Esta sexta-feira, 22 de março, a princesa de Gales, de 42 anos, revelou, num vídeo publicado nas redes sociais oficiais, que a notícia foi um “enorme choque”, uma vez que, no momento da cirurgia, os médicos acreditavam que a “condição não era cancerígena”.

“A cirurgia correu bem. Contudo, exames feitos após a operação detetaram cancro. A minha equipa médica aconselhou-me a fazer um ciclo de quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial de tratamentos“, explicou, acrescentado que os filhos estão a par do estado de saúde.

Nos últimos meses, foram criadas várias teorias em torno do desaparecimento. No passado sábado, 16 de março, Kate foi vista na companhia de William e sem os filhos às compras numa quinta próxima da residência da família, Adelaide Cottage, em Windsor.