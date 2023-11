PSP recebeu mais de 13 mil denúncias de violência doméstica em 2023

“No ano de 2023 e até à presente data, a PSP já registou 13.178 denúncias pelo crime de violência doméstica”, afirma a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

De acordo com os dados apresentados pela autoridade a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, assinalado este sábado, 25 de novembro, registaram-se 808 detenções, que tiveram lugar entre 1 de janeiro e 31 de outubro. Destas, “513 em flagrante delito e 295 fora de flagrante e 751 detidos são do sexo masculino e 57 do sexo feminino”, refere a nota da PSP, que indica que foram apreendidas, no âmbito das diligências, “119 armas relacionadas com este contexto criminal”.

A PSP sublinha que, “ainda que não tenham sido empregues na concretização do crime, [as armas] foram referenciadas em sede de avaliação de risco realizada pela PSP e cautelarmente apreendidas”, ficando usualmente confiadas à PSP até conclusão da investigação criminal, sendo muitas delas destruídas.

A PSP informa que, desde 2006, dispõe de uma estratégia e Polícias com formação específica em policiamento de proximidade e, em particular, no contexto da proteção das vítimas de violência doméstica, através das Equipas de Proteção à Vítima (EPAV). “Esta estratégia possibilitou um acompanhamento mais cuidado e pormenorizado do fenómeno da Violência Doméstica, permitindo assim, desde 2007, a sistemática melhoria da sinalização e acompanhamento de vítimas, assim como a deteção cada vez mais prematura destes crimes”, alerta.