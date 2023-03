Psst!! Psst!! Cores de unhas para chamar a primavera e a partir de 1.89€

A primavera aproxima-se e há quem comece a querer deixar as unhas sobressair. Se é o seu caso, esta é a altura ideal para o fazer. Recheada de alegria e energia, a próxima estação vai encher as suas mãos de tons coloridos.

Seja em vermelho, lilás, rosa, laranja, azul, verde, amarelo ou até em nudes, tonalidades não faltam para todos os gostos. Se não gostar de pintar as unhas todas da mesma cor, não tem de se preocupar. Além de poder aplicar autocolantes e desenhos, há vernizes com efeito glitter e metálico que conferem o toque especial que falta para que não deixe de arrasar.

Consulte abaixo os vernizes selecionados pelo Delas.pt para não deixar de condizer as unhas com o look e a preços baixos.

Verniz, Avon, antes 5.50€ agora 4.50€

Verniz, Douglas, antes 11.50€ agora 8.63€

Verniz, Douglas, antes 11.50€ agora 8.63€

Verniz de unhas natural, Kiko, 7.49€

Verniz unhas midnight mantra, Pluricosmética, antes 19.99 agora 13.99€

Verniz de unhas, Sephora, 2€

Verniz para unhas Ultra Colour, Avon, 3.99€

Verniz para unhas, Avon, 4.99€

Verniz, Douglas, antes 2.55€ agora 1.91€

Verniz, Perfumes & Companhia, antes 9.90€ agora 7.62€

Verniz, Andreia, Pluricosmética, antes 1.95€ agora 1.89€

Verniz para unhas, Sephora, 31.99€

Verniz Essie Couture Essie, Wells, 8.39€

Verniz de efeito Hidden Jungle, Wells, antes 2.49€ agora 2.24€

Verniz go green lilás, Yves Rocher, 5.95€