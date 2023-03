Quando estar confortável numa relação é um perigo. Estes são os sinais de alerta

Estar bem e confortável num relacionamento é importante para o equilíbrio de qualquer casal, mas será que é possível ficar demasiado confortável e tal tornar-se num problema?

A verdade é que estar bem com o outro não é o mesmo que girar em torno um do outro. Ficar demasiado confortável com a outra pessoa pode conduzir à estagnação da relação. Lembre-se que o ideal é evoluir enquanto casal e não apenas existir.

Dessa forma, ficam aqui alguns sinais que deve ter conta para fazer essa avaliação.

Deixar de namorar nunca é um bom sinal. Estejam juntos há três meses ou há três ou mais anos, tentar arranjar tempo para o outro e organizar encontros especiais é importante para manter a boa saúde da sua relação.

Confundir tempo em conjunto com tempo de qualidade. Se durante o período em que está com o companheiro está cada um para seu lado – ao telemóvel ou ao computador -, será que tal pode ser denominado como tempo de qualidade? A verdade é que não.

Dar o outro como garantido é mais um erro grave e que pode levar ao fim trágico de uma relação, por isso tenha em conta o que a sua cara metade gosta e dê alguns miminhos, não esteja só à espera de receber.

Assumir saber o que o outro pensa por já se conhecerem tão bem também pode conduzir ao desastre. Apesar de conhecer muito bem a outra pessoa não deve deixar de questionar o que ele ou ela sente, pois ninguém consegue saber ao certo o que alguém pensa e sente constantemente.

Outro motivo de alerta prende-se com a comunicação, ou melhor dizendo com a falta dela. Analise as conversas e mensagens que troca com o seu parceiro, será que estas consistem apenas em logística? Se sim, tente contornar a situação colocando um maior foco nas necessidades do outro, por exemplo.