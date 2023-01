“Tento ao máximo ser sustentável”, afirma Sydney Sweeney, a nova aposta da Armani

“Não existem regras, pode-se fazer tudo com confiança”. Dito assim, até parece simples. Bom, para a atriz Sydney Sweeney pode ser, mas ela quer que também seja para as outras mulheres.

Rosto de beleza quase mágica na célebre série norte-americana sobre adolescentes e jovens a entrarem na idade adulta, Euphoria, a atriz consolida agora o seu percurso no mundo da beleza. Ela torna-se, a partir de 30 de janeiro, na nova figura dos perfumes My Way, de Giorgio Armani, integrando a campanha de lançamento de nova fragrância.

Ela assume-se também como uma das caras da luxuosa casa de moda para a maquilhagem, juntando-se assim às várias embaixadoras de Armani beauty, entre elas as atrizes Cate Blanchett, Tessa Thompson, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani, e Greta Ferro e as modelos Barbara Palvin, Madisin Rian, e Valentina Sampaio.

Nesse papel, Sydney Sweeney antecipa a sua presença com algumas dicas infalíveis de beleza. “Honestamente, qualquer coisa que minha maquilhadora, Melissa Hernandez, me tem dito. Ela ensinou-me a espalhar a base antes de aplicar, a aquecer o corretor com os dedos para aplicar suavemente, a esfumar o delineador de lábios e sempre lavar meu rosto”, revela.

Numa indústria à qual cada vez mais se exige rigor, sustentabilidade e preocupações ambientais, a atriz aborda também o tema na conversa que teve para esta campanha e ao abrigo desta promoção e na qual revela ter, ela própria, semelhantes preocupações. “Tento ao máximo ser sustentável. O que gosto com My Way é que a garrafa é ecologicamente concebida e recarregável, e tão bonita. Fico feliz em saber que não mando fora a garrafa, mas guardo-a indefinidamente apenas reabastecendo-a. Eu recomendaria usar mais e mais produtos recarregáveis”, refere, adiantando que a escolha do refill pode, neste caso, levar à poupança de 50% em plástico.

Para Giorgio Armani, a escolha da atriz de 25 anos para estas novas funções deve-se à “energia e atitude da Sydney que tão bem se refletem no seu sorriso contagiante e genuíno”. No comunicado enviado às redações, o designer de 88 anos considera que a ova embaixadora “representa talento e versatilidade, destacando-se na geração de atores mais novos. A união de todos estes fatores fazem dela a personificação perfeita do espírito e essência de My Way: uma ideia livre e profunda de feminilidade”.

Sydney Sweeney é uma das estrelas em ascensão em Hollywood. Destacou-se como a adolescente Cassie Howard na conhecida série juvenil de streaming da HBO, Euphoria, que se estreou em 2019 e já conta com três temporadas. Em 2022, Sweeney foi homenageada com o prémio ‘Fenómeno’ pela TIME100 Next List, a lista anual da Time Magazine que destaca nomes promissores pelo caminho que estão a delinear, definindo a geração líder do futuro.

Capturada pela lente do fotógrafo italiano Dario Catellani e pelo diretor alemão Jonas Lindstroem, a nova campanha de MAY WAY é um convite para explorar novos horizontes, traçar caminhos e experienciar o mundo pelos olhos da atriz. A campanha representa uma nova visão da feminilidade, definida como profunda e de espírito livre.