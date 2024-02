Quatro ideias rápidas para o Carnaval e com o que tem em casa

Se não teve tempo de comprar um disfarce de Carnaval ou simplesmente não está disposta a gastar só para uma fantasia para umas horas, veja estas sugestões que facilmente pode fazer com o que já tiver por casa. A criatividade é o limite, claro, mas aqui ficam algumas inspirações.

Para os que vão festejar para a rua, mas em casal, ou nem por isso, uma fantasia rápida e fácil é a dos personagens icónicos do jogo Subway Surfers. A parte simpática desta opção é que ela serve tanto para mulheres como para homens, bastando uma hodie, um chapéu de pala, jeans e ténis. Tudo bem colorido.

Se não quer pedir roupa emprestada a ninguém, ou simplesmente não tem uma roupa que consiga compor um disfarce, aposte na maquilhagem. Vista-se de preto integral, com uma meia calça de rede e faça sucesso com uma maquilhagem a lembra um gatinho, que tal? Uma make up que, bem feita, prescinde até de comprar os acessórios esperados para este disfarce.

Outra sugestão: que tal Miss Universo? Basta escolher um vestidinho, calçar uns sapatos de salto, uma tiara, e escrever numa faixa a miss que quer ser. Pode apostar no clássico Miss Universo, mas há quem já popularizou os trocadilhos nesse disfarce, como “Misstressei” (Miss stressei) entre muitos outros.

Uma proposta igualmente simples e eficaz é a de ladrão. Muito popular em carnavais, basta um gorro preto, uma camisa às riscas e uma cartolina preta recortada em forma de máscara, recorte outro pedaço em formato de cifrão ($) e cole numa tote bag que tenha em casa.