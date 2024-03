“Que força é essa amiga”. Capicua faz versão de tema de Sérgio Godinho

“Que força e essa amiga que te faz levar o mundo todo na barriga”. Esta é a frase do refrão do novo tema de Capicua, uma versão de Sérgio Godinho e que é lançada na véspera do Dia Internacional da Mulher, que se assinala na sexta-feira, 8 de março.

Esta nova versão olha para o trabalho não pago e a reprodução e cuidados infantis que estão sobretudo nas mãos das mulheres e que têm sido sempre votados ao esquecimento. Capicua quer trazer o reconhecimento desses direitos à superfície.

O tema original, da autoria de Sérgio Godinho, foi lançado em 1971, no primeiro álbum Os Sobreviventes.