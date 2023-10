Quem é Rebeca Andrade, a ginasta que venceu Simone Biles nos saltos femininos

A brasileira Rebeca Andrade recuperou este sábado, 7 de outubro, o título feminino de saltos nos Mundiais de ginástica dois anos depois, ao suplantar na final a norte-americana Simone Biles, vencedora em 2018 e 2019, em Antuérpia, na Bélgica.

Campeã olímpica em título da disciplina, a ginasta, de 24 anos, garantiu o primeiro posto com uma média de 14.750 pontos, face aos 14.549 da vice-líder Biles, punida por uma queda no primeiro salto, e aos 14.416 da sul-coreana Yeo Seo-jeong, terceira colocada.

Numa semana em que já tinha alcançado medalhas de prata nas decisões por equipas e do concurso completo individual – evento no qual foi destronada na sexta-feira pela rival norte-americana -, Rebeca Andrade passou a ser a primeira brasileira a estar presente em três pódios numa edição dos Mundiais, competição na qual acumula agora sete ‘metais’.

A ginasta é natural de Garulhos, São Paulo, Brasil, e desde os quatro treinos que pratica a modalidade, tendo integrado na altura um ginásio que promovia um projeto social.

Cresceu numa família de origens humildes, são sete irmãos, e terá sido o esforço da mãe, Rosa Santos, empregada doméstica, a conseguir segurar e alimentar o sonho de Rebeca ser atleta.

A desportista chegou a ser confrontada com a necessidade de interromper os treinos devido a dificuldades financeiras, mas com o apoio de treinadores e dos irmãos – o mais velho Emerson Rodrigues comprou uma bicicleta para a levar aos treinos – manteve-se e volta a ser agora estrela mundial do desporto.

Simone Biles, que está de regresso ao mais alto nível, após uma paragem de dois anos, competiu ainda na final das barras assimétricas e não foi além da quinta posição, ficando longe da chinesa Qiu Qiyuan, de 16 anos, que se impôs com 15.100 pontos, seguida da argelina Kaylia Nemour, com 15.033, e da norte-americana Shilese Jones, com 14.766.

Os Mundiais de ginástica artística vão decorrer este domingo, 8 de outubro, em Antuérpia, na Bélgica, já sem a presença de quaisquer atletas portugueses, mas com Rebeca Andrade e Simone Biles a reencontrarem-se na trave e no solo, duas das cinco últimas finais do programa.

com LUSA