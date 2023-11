Quem paga os dois vestidos da noiva no dia de casamento? ‘Wedding planner’ responde

Se um vestido de casamento é caro, imagine dois. Pois bem, atualmente, é cada vez mais comum as noivas optarem por utilizar dois vestidos no dia de casamento: um para a cerimónia e outro para a festa. Mas quem acarreta essa despesa?

“Não há nenhuma obrigação, em algumas zonas do país ainda há a tradição de ser uma oferta dos padrinhos. No entanto é, cada vez mais, frequente ser um gasto que pertence à noiva, de forma a não haver limitações na escolha do seu vestido de sonho“, explica a wedding planner Rute Sousa à Delas.pt.

“Após a noiva escolher o seu vestido, pode efetivamente haver uma mãe, avó, ou qualquer outro familiar que acaba por oferecer, mas nos dias de hoje não é de todo uma obrigação definida de quem paga o vestido”, acrescenta.

Esta nova tendência de usar dois vestidos no “grande dia” surgiu, em parte, por causa das restrições na cerimónia: “Em Portugal, predomina a religião católica. No entanto, a igreja restringe alguns tipos de modelos de vestidos, nomeadamente os decotes“. Por esse motivo, a noiva costuma “caprichar” no decote do segundo vestido.

Ainda assim, para segundo modelo as noivas costumam optar por “algo mais fluido e minimalista que lhe permita mais mobilidade e conforto”.

Os maiores custos estão relacionados não com o vestido, mas com a mudança de penteado e maquilhagem: “Se houver custo acrescido será no novo penteado e maquilhagem, para o qual tem que considerar ter a ou as profissionais alocadas ao dia por mais horas”, nota a especialista na área.