Quer fazer uma bainha e não sabe como? Use o ferro de engomar

Nem sempre as calças, a saia, o vestido ou outra peça que compramos na loja tem o tamanho que mais gostamos. E, geralmente, levamos à costureira ou pedimos na própria loja para fazer a bainha ou encurtar a peça, por não sabermos costurar ou por não termos uma máquina de costura em casa. Esses dias acabaram.

Não sabe costurar ou não tem nenhuma máquina em casa que o faça por si? Encontramos a opção certa para poder fazer a bainha ou encurtar uma peça de roupa em casa, sem ajuda de ninguém. E vem mesmo a calhar, com a chegada do verão e do calor.

Fita adesiva de tecido ou fita adesiva para bainhas. É isso. Tudo se resume a uma espécie de fita-cola que, além de usar na roupa, também pode utilizá-la em outros tecidos da casa, como cortinas ou toalhas.

E como se desenrola o processo? Dobra a parte desejada da peça de roupa a encurtar e cola a fita entre o tecido e a beira da dobra, na parte de dentro da vestimenta. Depois de colada, só é necessário usar o ferro de passar a roupa e passar por cima da zona onde colocou a fita.

Apesar de esta ser a forma mais segura e duradoura, também trazemos outra que pode tirar uma pessoa do aperto.

A fita-cola de dupla face é ótima para resolver o problema de modo rápido. É o mesmo método da fita para bainhas, apenas não passa o ferro da roupa por cima de onde colocou a fita. Esta maneira é fácil de reverter, uma vez que é só tirar a fita-cola. Contudo, é necessário ter cuidado com os tecidos onde coloca, pois a o produto pode não segurar a bainha.