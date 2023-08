Quer ir a banhos sem perder o estilo? Guia para ir ao mar de óculos de sol

Embora a praia seja um local propício à degradação dos óculos de sol, este acessório é imprescindível para muitas mulheres. Algumas querem manter o estilo, outras é por motivos de saúde ocular.

Areia, água do mar ou protetores solares, todos estes fatores são “mortíferos” para quaisquer lentes e óculos de sol. Por esse motivo, a Delas.pt reuniu um guia de quais os melhores óculos de sol para ir a banhos e como deve mergulhar.

Material e lentes

Evite armações de metal, uma vez que estas têm tendência a oxidar com facilidade e não vale a pena estragar os óculos favoritos por um dia de praia. Opte por óculos com materiais mais resistentes, como o acetato, plástico, poligamia ou optyl.

Opte por coisas práticas. Óculos de sol grandes e com pedraria são ótimos para um passeio na cidade, mas para praia são uma péssima escolha. Sim, as fotografias ficam muito mais giras, mas a probabilidade de estragar o os óculos é muito maior.

As lentes devem ser polarizadas, uma vez que têm mais proteção contra raios UVA e UVB. Se quiser manter o estilo, tem sempre a opção dos espelhados. Os surfistas adoram e os banhistas também.

Como mergulhar?

A melhor forma de mergulhar com óculos é segurá-los na mão. Contudo, se preferir não tirar os óculos, pode sempre submergir totalmente o corpo no mar. Não mergulhe para a frente, porque nunca sabe quando vem uma onda, e os óculos podem magoar. O ideal, ainda assim, é refrescar a cara com as mãos, evitando a entrada total no mar.

Dica importante é optar por óculos mais acessíveis. Assim, se os perder não vai ser tão desesperante, e vai poder continuar as férias tranquila.

Óculos de Sol Maracujá Mustela, na A Tua Farmácia, antes 25€ depois 20,72€ Óculos de Sol WE Malhado, na Wells, antes 49€ depois 36,75€

Óculos de Sol, na Polaroid, 110€