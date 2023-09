Rádio TSF em greve por 24 horas e pede “respeito”

Em frente às instalações da TSF ouve-se “respeito, respeito”, no ar não estão as notícias como habitualmente, nem os programas de opinião ou magazines de informação.

A rádio de notícias, com 35 anos de existência, está a cumprir uma greve de 24 horas. Dezenas de trabalhadores de Lisboa, alguns do Porto – que também está em protesto – e correspondentes concentraram-se esta manhã de quarta-feira, 20 de setembro, diante das instalações da TSF, nas Torres de Lisboa.

E enquanto se empunham os cartazes, lê-se “Rádio em direto, salários em diferido”, “Por salários dignos”, “As notícias não escolhem hora certa, mas os salários… precisam de um dia certo”

Esta paralisação de 24 horas contra a administração da empresa Global Media Group, marcada a 11 de setembro, tem como eixos de protesto o não cumprimento do acordo de ajuste dos salários à inflação e o facto dos salários de julho e agosto terem sido pagos com atraso, e não ao último dia útil do mês como era hábito na empresa. Mais recentemente, o anunciado afastamento do diretor Domingos de Andrade e a nomeação de uma nova direção, da qual os trabalhadores só tiveram conhecimento quando a decisão foi tornada pública na comunicação social, não tendo sido ouvido previamente o conselho de redação da rádio.

Durante a manhã foi avançado que o Conselho de Redação e a Comissão Mista tinham sido contactados para reunirem com a administração da empresa, mas o motivo do encontro não foli especificado. As reuniões terão lugar na quinta-feira, 21 de setembro, a partir das dez da manhã.