Grammy. Esculturas, folhos, metalizados e latex nos prémios da música

Sim, é claro que houve inúmeras transparências e em múltiplos cortes, modelos e níveis distintos de opacidade. E nesta matéria, as pré-festas da gala dos Grammy 2023, que teve lugar na madrugada de segunda-feira, 6 de fevereiro, até ficaram marcadas por propostas mais interessantes nesta matéria.

Porém, de volta à red carpet dos Grammy 2023 – e que entregaram o recorde de estatuetas a Beyoncé e premiaram também com destaque Harry Styles, Lizzo e Adele -, não faltaram peças pejadas de folhos e de apliques, como o caso da manta de Lizzo ou o vestido de cauda de Anitta. Em Los Angeles desfilaram vestidos que pareciam saídos de um ateliê de escultura: que o diga Cardi B ou a camaronesa Dencia.

Os metalizados também fizeram história na passadeira vermelha, com Paris Hilton e Mary J.Blige a explicarem porque é que a tendência se mantém, e no palco, com a proposta de Beyoncé.

E em noite de preto, com Doja Cat a dar um cunho hipersexualizado a este tom clássico, houve espaço para magentas e azulões. Espreite abaixo a galeria de imagens: