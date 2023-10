Como limpar ténis brancos em pele, camurça, nobuck ou pele vegana

Com a promessa de chuva a chegar, é bem possível que os ténis venham a ser substituídos por botas, sendo por isso altura de os limpar antes de os acondicionar para a próxima temporada de calor. Se os ténis forem em pele, pode continuar a usá-los, mas a meteorologia pode obrigar a uma limpeza mais frequente.

Para responder a todas estas solicitações, a Delas.pt pediu à marca portuguesa de ténis feitos à mão, a JAK, para revelar os truques e passos indicados para melhor limpar e nutrir os ténis brancos, sejam eles em pele ou pele vegana, em camurça ou nobuck.

Para ténis em pele:

“Comece por escovar os ténis com a escova de crina para retirar eventuais partículas de pó. Quando terminar, use um pano húmido ou lenços para ténis premium, para limpar qualquer excesso de graxa ou sujidade. Deixe os ténis secarem completamente antes de nutrir”, começa por explicar fonte oficial da marca.

Segue-se depois o processo de ‘nutrir’ a pele para que os ténis branco se mantenham por mais tempo. Para tal, deve-se aplicar um óleo de vison – com propriedades de impermeabilização e hidratação – num pano de algodão e passar pelas sapatilhas em “movimentos circulares suaves”. “De seguida, deixe os ténis absorverem totalmente o produto, cerca de 10 minutos, e depois remova o excesso de creme com a escova de crina”, refere o mesmo elemento.

Ténis em camurça, nobuck ou pele vegana

Tal como no caso da pele, a limpeza dos ténis nestes materiais começa exatamente da mesa forma: a escovagem e para remover todas as partículas de pó e sujidade. “Para remover manchas, marcas de água ou sujidade dos ténis, esfregue suavemente com Famaco Gomme Net”, detalha o responsável da JAK. Este produto carateriza-se por ser uma borracha para camurças e que elimina manchas difíceis e marcas.

No processo de lavagem, a marca recomenda a aplicação de um champô especial para camurças e nobuck de forma a restaurar a cor. Também neste caso a aplicação deve ser feita em movimentos circulares. “Finalmente, remova qualquer resíduo com um pano húmido”, recomenda.

Nestes tipos de material e para o manter o mais próximo do original, deve ‘pentear’ os ténis com uma escova limpa e seca. Este movimento irá “restaurar as e devolver a aparência inicial” do ténis.