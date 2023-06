Roupa. Google lança ‘provador virtual’ com modelos ‘reais’ e Inteligência Artificial

Com vários tipos de tamanhos, do XXS ao 4XL, e formas, diferentes tipos de rosto, cores de cabelo, pigmentos de pele, o novo provador digital faz parte do segmento de shopping do motor de busca da Google e já está a ser operado em algumas regiões do mundo.

Servido pela Inteligência Artificial, o propósito desta ferramenta, como conta o site norte-americano The Verge, passa por ajudar os compradores a visualizarem a peça num corpo como o seu, em modelos humanos reais, e ainda antes de a compararem.

A proposta inclui vários filtros que vão permitir encontrar vestuário que combine em diferentes tamanhos, estilos, cores e, não menos importante, peças semelhantes a preços mais baixos. E se, para já, o uso é restrito geograficamente, os planos indicam alargamento desta realidade à moda masculina, a todas as marcas e todo o tipo de vestuário e calçado.

Google crê que, com esta aposta, possa diminuir o número de clientes descontentes com as suas compras online. De acordo com os dados avançados pelo The Verge, quase seis em cada dez (59%) consideram que as peças que compraram ficam muito diferentes nos seus corpos e 42% não se sente representado por modelos aquando das compras. Do lado dos operadores, o argumento passa por reduzir o volume de devoluções.