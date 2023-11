Safina Namukwaya, mãe aos 70 anos dá à luz gémeos no hospital, no Uganda

Uma mulher de 70 anos deu à luz gémeos num hospital do Uganda, após ter sido submetida a um tratamento de fertilização ‘in vitro’, anunciou o hospital através das redes sociais.

A mulher já tinha tido, há três anos, outro parto. Os médicos asseguraram que quer a mãe, quer as crianças estão em “perfeitas condições” de saúde.

“Esta história não é apenas uma história de sucesso médico, mas demonstra a força e a resiliência do espírito humano”, declarou o Kampala International Hospital and Women’s Fertility Centre, que partilhou vídeos da mulher, Safina Namukwaya, antes e depois do parto.

O hospital afirmou que se trata de um marco sem precedentes em África, devido à idade avançada da mãe.

Namukwaya admitiu ao canal de televisão nacional NTV que sofreu algumas complicações durante a gravidez e que não sabe como vai conseguir criar os filhos, porque o pai os abandonou. “Os homens não gostam de ouvir que se vai ter mais do que um filho. Mesmo depois de ter sido internada, o meu homem nunca apareceu”, desabafou.

A mãe também contou alguns traumas passados, incluindo abortos espontâneos e a perda de um marido no início da década de 1990 e lembrou ter sido alvo de troça por um rapaz que lhe disse que ela estava “amaldiçoada” e que não teria filhos.

LUSA