Saias compridas com rachas profundas? As sugestões para o calor

Depois de um inverno pesado, a moda das sais compridas transitou para esta estação. Contrariamente ao que aconteceu em 2022, quando a grande tendência do verão eram as minissaias, este ano a aposta continua a privilegiar as pernas, mas com um ligeiro twist.

O pano chega em força, mas com rachas profundas e bastante abertas. Esta peça tem sido apresentada pelos grandes nomes da alta-costura e algumas marcas de nicho?

Para além de permitir as pernas “respirarem”, este tipo de corte na peça faz com que as mulheres se tornem mais confiantes, elegantes e bonitas.

Já se sabe que a ganga é o tecido predominante nas coleções, mas existem saias para todos os gostos, lisas ou com padrões, o importante é sentir-se confortável.

As rachas são gigantescas, mas a Delas.pt reuniu algumas sugestões para as mulheres mais ousadas e para as mais clássicas.

Saia midi de folhos com linho, na Zara, 25,95€

Saia midi acetinada, na Stradivarius, 22,99€

Saia midi com folhos, na Bershka, 25,99€

Pareo estampado, na Parfois, 17,99€

Saia midi estampada com linho, na Zara, 27,95€

Saia de ganga comprida, na Pull&Bear, 25,99€

Saia comprida, na Bershka, 17,99€

Saia comprida rendilhados riscas, na Bershka, 22,99€

Saia midi páreo rústica, na Pull&Bear, 15,99€

Saia midi cruzada estampada, na Zara, 29,95€

Saia midi em malha com abertura, na Pull&Bear, 19,99€

Saia midi assimétrica com estampada, na Stradivarius, 22,99€

Saia denim midi cargo, na Parfois, 35,99€

Saia midi cargo com linho, na Zara, 29,95€

Saia de malha rendilhada, na Stradivarius, 22,99€

Saia comprida de algodão boho, na Bershka, 29,99€

Saia parachute, na Lefties, 15,99€

Saia denim com rasgões, na Stradivarius, 29,99€

Saia comprida elegante com pormenor de cós, na Stradivarius, 25,99€

Saia comprida acetinada – Rosa Quente, na Kiabi, 35€ Saia midi de malha crepe – Vermelho, na Kiabi, 18€