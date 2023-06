Sara Matos e Pedro Teixeira separados: atriz dedica-se ao filho

Separados: os atores Sara Matos e Pedro Teixeira acabam de anunciar nas redes sociais que vão seguir caminhos opostos, embora aquilo que os une seja o filho menor, Manuel.

“Os últimos anos foram uma viagem de amor, companheirismo, cumplicidade e partilha”, referem os artistas num comunicado comum.

“Uma viagem que teve o Manuel como o resultado do nosso amor”, acrescentam.

“O Pedro e eu decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro, mas, principalmente, na vida do nosso filho”.

Os dois atores, que iniciaram uma relação há vários anos, separaram-se, na altura, de Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão, respetivamente, para ficarem juntos.

Sara Matos referiu, entretanto, à Imprensa, no dia de lançamento da grelha da SIC, que está dedicada a “Manelito”.

“Ele já diz: ‘mamã não saias de casa’. Ainda bem que o diz! Já está na creche desde março, desde que acabei a novela, adora e é super-comunicativo”, assegurou a artista.



Com o filho, o teatro e a televisão, Sara Matos não se considera uma “super-mulher”: “Muito pelo contrário. Sou apaixonada por aquilo que faço e por esta nova versão de ser mãe. Nem sequer me identifico com uma ‘super-mulher’, é um idealismo que para mim não faz sentido. Tentamos ser o melhor de mim todos os dias”.