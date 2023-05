Saúde de Céline Dion obriga-a a cancelar tournée, mas promete: “Não vou desistir”

Seis meses depois de revelar que sofre de doença neurológica rara, síndrome da pessoa rígida, cantora Céline Dion cancela todos os concertos agendados para 2023 e 2024, isto depois de ter lançado um tema há cerca de dois meses.

Tudo indicava que seguia no bom caminho, mas Céline Dion terá de fazer nova pausa. “Sinto muito por vos dececionar mais uma vez. Estou a trabalhar muito para recuperar as minhas forças, mas fazer as tournées pode ser muito difícil mesmo quando se está 100%”, escreveu nas suas redes sociais, prosseguiu: “Não é justo para vós continuar a adiar os espetáculos e, mesmo que me parta o coração, é melhor cancelarmos tudo agora até que eu esteja realmente pronta para voltar aos palcos novamente. Quero que todos saibam que não vou desistir… e mal posso esperar para vos ver novamente!

A cantora cancelou 42 datas da “Courage World Tour” devido a problema de saúde neurológico de que padece e sobre o qual falou em dezembro último. A audiência que adquiriu bilhetes para as 42 datas canceladas será reembolsada nos postos de venda onde adquiriu os ingressos.