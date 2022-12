Celine Dion com Síndrome de Pessoa Rígida. Conheça a doença incurável e os sintomas

A cantora de 54 anos anunciou que terá de suspender a digressão que estava marcada devido a patologia neurológica com características de doença autoimune que a impede de cantar – e até andar -, uma vez que a se caracteriza por espasmos musculares incontroláveis.

“Há muito tempo que tenho vindo a lidar com problemas de saúde”, afirmou Céline Dion aos seus seguidores no Instagram. E prosseguiu: “Tem sido muito difícil para mim enfrentar estes desafios e falar sobre tudo o que tenho passado”, continuou no vídeo cheio de emoção.

“Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado Síndrome da Pessoa Rígida, que afeta cerca de uma pessoa em cada milhão. Enquanto ainda estamos a tentar conhecer mais sobre esta condição rara, agora sabemos que é a causa de todos os espasmos que tenho tido.”

Céline Dion revelou, quer em francês, quer em inglês, ainda: “Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspetos da vida diária, às vezes causando dificuldades quando ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar da maneira que estou habituada”. Com a voz embargada, vincou: “Dói dizer-vos hoje que tal significa que não estarei pronta para reiniciar minha tourneé na Europa em fevereiro.”

Recorde-se que os primeiros sinais públicos de que a voz de My Heart Will Go On não estava bem chegaram em novembro de 2021. No ano passado, fontes familiares da intérprete revelavam que Dion estava a sofrer espasmos musculares “muito graves e persistentes”. “Ela não consegue nem mover-se, nem andar. Sofre de dores nas pernas e nos pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso”, contou o mesmo elemento à revista Here. “É uma doença que pode exigir uma longa convalescença. Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada vários meses ou mesmo um ano. Os sintomas são mais preocupantes do que inicialmente se pensava”, disse ainda.

Mas agora é a própria que fala sobre eles. A carreira, como explica a cantora, está suspensa “indefinidamente”, mas com a promessa de muito trabalho com o terapeuta da medicina do desporto e esforço para reverter a situação. “Não tenho solução a não ser concentrar-me na minha saúde e confiar que vou voltar à estrada. Estou a fazer tudo o que posso para o conseguir”, revelou Celine Dion, com os olhos rasos de lágrimas.

A doença recentemente diagnosticada a Celine Dion caracteriza-se, de acordo com bibliografia citada pela Sociedade Portuguesa de Neurologia, “pela rigidez muscular progressiva e espasmos dolorosos, com envolvimento predominante dos músculos axiais e proximais dos membros”. O mesmo documento explica que “a literatura relativa a este assunto ainda é escassa e, por se tratar de uma entidade rara, é pouco reconhecida e provavelmente subdiagnosticada”.

Segundo o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos, dos EUA, a patologia manifesta-se também com “uma sensibilidade aumentada a estímulos como ruído, toque e sofrimento emocional, que podem desencadear espasmos musculares”.

“As pessoas com a doença podem ficar incapacitadas para andar ou mexer-se, ou terem medo de sair de casa porque os ruídos da rua, como o som de um apito de um carro, por exemplo, podem desencadear espasmos e quedas e, com isso, risco de lesões graves”. De acordo com a mesma entidade, não há cura para a síndrome, mas “existem tratamentos – incluindo medicamentos anti-ansiedade e relaxantes musculares – que podem retardar a progressão”.