Se a vida te dá limões, eis 5 formas de os incluir na rotina

Com o tempo frio a chegar, o limão ganha preponderância em todas as cozinhas. Quem não gosta de um chá de limão quentinho ou mesmo se vê obrigada a tomá-lo para fazer face a uma constipação ou gripe.

Porém, este fruta que se rejeita à dentada pela acidez, tem muito mais propriedades e capacidades do que possamos aceitar à partida. O limão pode ser, também, um dos maiores aliados a ter em linha de conta quando pensa em rotinas de beleza. Das unhas à acne, passando pelo cabelo, veja cinco bons usos desta fruta e as receitas que deve cumprir, e que a podem ajudar a cuidar melhor de si.

Ilumina a cor de cabelo. Misture o sumo de limão com o condicionador de cabelo e penteie suavemente. Sente-se ao sol durante algumas horas e lave normalmente. Repita, pelo menos, uma vez por semana

Fortalece as unhas. Misture o sumo de limão com azeite e esfregue nas unhas. Fará com que as unhas fiquem mais fortes e ajuda a clarear unhas amarelecidas

Alivie acne e remove pontos negros. Corte uma rodela de limão, adicione umas gotas de mel e no rosto, na zona dos pontos negros. Deixe ficar 5 a 10 minutos e enxague com água fria

Clareia as manchas na pele e pele cansada. O sumo de limão faz desaparecer gradualmente as manchas na pele, marcas de acne e equilibra o tom de pele. Cuidado com as feridas, se tiver, para não arder

Branquear os dentes. Misture bicarbonato de sódio ao sumo de limão e passe nos dentes com um cotonete. Deixe ficar não mais de um minuto e, de seguida, esfregue suavemente com a escova.