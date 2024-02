Se deixar de fumar até esta idade, ainda vai a tempo de ter todos os anos de vida a que tem direito

Ainda sem coragem para deixar de fumar? Talvez este estudo a ajude a apagar de vez o consumo de cigarros. Segundo um estudo publicado pela revista científica NEJM Evidence e que correlaciona tabagismo e esperança média de vida, há uma idade segundo a qual se deixar de fumar até lá, manterá intactos os anos de vida com saúde que ainda tem pela frente.

Certo que quanto mais cedo deixar de fumar melhor, a fasquia dos 40 anos emerge aqui como uma espécie de data limite antes de provocar estragos de maior dimensão.

As conclusões deste estudo (que pode ser consultado no original aqui) tiveram por base a monitorização de quase milhão e meio de adultos dos 20 aos 79 anos nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, no Canadá e na Noruega e durante 15 anos. Ora, de acordo com a análise, foi registado um aumento da mortalidade prematura de 12 a 13 anos nos fumadores com idades entre os 40 e 79 anos.

De uma outra perspetiva, a investigação indicou também que quem abandona os cigarros antes dos 40 anos parece ter uma esperança de vida quase semelhante à de quem nunca fumou, ou seja, atingindo a idade média de 82 anos contra 83 anos.

Obviamente, não precisa de esperar até aos 40 anos para abandonar o consumo e, tendo já ultrapassado essa idade, nunca é tarde para deixar. Afinal, apesar de deixar marcas no corpo, os benefícios de parar de fumar são sentidos de forma muito rápida, entre eles o decréscimo do risco de doenças graves e uma maior e melhor esperança de vida.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o cancro do pulmão foi o mais comum no mundo em 2022 e a principal causa de morte por cancro, seguido dos da mama e colorretal. De acordo com a mesma entidade, o tabaco mata mais de oito milhões de pessoas em todo o mundo todos os anos, incluindo 1,3 milhões de fumadores passivos.