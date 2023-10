Seis alimentos de outono que a protegem das doenças

Se quer adotar uma alimentação variada e saudável aproveite enquanto estamos no outono. Doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, como a Alzheimer, doenças inflamatórias são alguns dos problemas que estes alimentos ajudam a prevenir, além de a ajudarem a manter-se mais saudável.

Veja abaixo seis alimentos da estação que deve ter à mesa:

Noz: é um fruto oleaginoso com um alto valor energético e nutricional, sendo de destacar, além do conteúdo em vitaminas do complexo B e minerais como o cobre, zinco, magnésio e ferro, o teor em ácidos gordos polisaturados (onde se inclui o ómega-3) e os potenciais efeitos protetores, principalmente quanto a doenças cardiovasculares (porque melhoram o perfil lipídico) e neurodegenerativas, como é o caso da doença de Alzheimer

Castanha: é um fruto amiláceo, caraterístico dos dias de outono, rico em hidratos de carbono e com um pequeno conteúdo de gordura. Pode ser incluída como substituto de outras fontes de hidratos de carbono

Abóbora: são vários os tipos de abóbora que se encontram no mercado, o que permite variar o consumo deste hortícola que apresenta um teor em água elevado e um valor energético muito baixo (9 kCal/100g)

Romã: o potencial antioxidante permite a diminuição da oxidação do colesterol LDL (o “mau” colesterol), o que se reflete na melhoria da doença cardiovascular. Também parece ter um efeito preventivo na ocorrência de cancro (mama e próstata) e doenças inflamatórias, como é o caso da artrite

Batata-doce: é um tubérculo que apresenta sabor adocicado e coloração que varia do branco ao roxo. Também é uma importante fonte de vitamina A, E, carotenos e antocianinas com importantes vantagens anti-inflamatórias e antioxidantes

Feijão: é uma leguminosa-grão que pela sua diversidade de variedades (por exemplo preto, branco, vermelho) concede preparações repletas de cores, sabores e texturas diferentes. É um fornecedor de hidratos de carbono complexos, proteína e fibra, conferindo maior saciedade e controlo da glicemia capilar