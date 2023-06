Seis táticas para manter a casa fresca sem ar condicionado

Vem aí tempo quente a sério. Esta quinta-feira, 22 de junho, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de sete para 14 os distritos que vão estar a partir de sexta-feira, 23, sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido à previsão de tempo quente.

É tempo de começar a prepara a casa o quanto antes para esta primeira vaga de calor do verão. Se não tem ar condicionado, deve começar a tomar medidas já esta noite para impedir que as temperaturas altas ponham em causa o bem-estar e o sono.

Para prevenir os danos do calor, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recordou a recomendação de especial atenção aos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas.

No ‘site’, a DGS aconselha que os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas sigam as recomendações do médico assistente ou da linha SNS24 e aconselha o contacto e acompanhamento de idosos e outras pessoas que vivam isoladas, garantindo a hidratação e permanência em ambiente fresco.

A DGS recomenda igualmente cuidados especiais como evitar esforços físicos no exterior e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00 horas, além do uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 a cada duas horas e após banhos de praia e piscina.

Veja agora abaixo cinco sugestões sobre o que deve fazer e o que tem mesmo de evitar para que a casa sobreaqueça em tempo de mercúrio a disparar.

Não abra as janelas durante o dia: a luz solar a entrar diretamente na sua casa é agradável durante a manhã ou enquanto está fora de casa, mas à tarde, e quando regressar a casa depois de estar algumas horas ausente, verá como aqueles raios de sol podem ser torturantes;

Abra a porta do quarto e as janelas durante a noite: se dormir com a porta ou as janelas do quarto fechadas vai estar a aprisionar o ar quente do dia dentro do seu quarto e a condená-la a uma noite quente e suada;

Coloque na sua cama tecidos leves e respiráveis: se ainda tiver o seu edredão na cama, retire-o. Por mais macio que seja, vai acabar por prender o calor à cama;

Em dias extremamente quentes evite usar aparelhos que emitem uma tremenda quantidade de calor: os fornos, por exemplo, emitem muito calor, que acaba por passar para o exterior do aparelho;

Não use lâmpadas incandescentes: desperdiçam quase 90% da energia no calor que emitem e todo esse calor é libertado para dentro da sua casa. Opte por usar lâmpadas fluorescentes compactas ou LED;

As ventoinhas têm de ser colocadas estrategicamente para se tornarem eficazes: de acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA, as ventoinhas devem ser colocadas a, pelo menos, dois metros do chão. Se o seu quarto tiver mais do que cinco metros quadrados deve usar mais do que uma ventoinha.

