Sensualidade e exuberância das estrelas que vão brilhar no Carnaval do Brasil

Coroas, brilhos, atitude, peças vertiginosas e extravagantes. O desfile do Carnaval de Rio de Janeiro, no Brasil, traz sempre a ousadia e ainda mais sensualidade. Numerosas agremiações vestidas a vigor à boleia de uma criatividade visual e musical que transportam todos para outra realidade.

A poucos dias do Sambódromo abrir portas, vai sendo possível espreitar alguns detalhes do que aí vem, numa espécie da antevisão das grandes noites. Em clima de festa, importa também recordar que há regras que, este ano, foram mudadas, em prol dos direitos femininos. Em Salvador da Bahia, o uso de acessórios como pistolas de água vai ser interditado, com a legislação a ter sido aprovada a meio desta semana. Pode conhecê-la aqui e perceber as razões de tal mexida no ordenamento jurídico do estado da Bahia.

De volta ao Rio de Janeiro, deixe-se levar pela fantasia e espreite o que se vai passar antes de todos:



Sabrina Sato: A desfilar com diferentes modelos extravagantes e desenhados para os diversos desfiles, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil desfila para a escola de samba ‘Unidos de Vila Isabel’, que já foi tricampeã do campeonato de samba-enredo do Grupo Especial.

Além de desfilar à frente da Escola de Samba, ela também vai ser presença no Grêmio Recreativo Cultural Gaviões da Fiel, do Sport Club de Futebol Corinthians, equipa de futebol de São Paulo.



Anitta: Apesar de não ter confirmado de facto se vai desfilar para alguma escola de samba oficial durante o carnaval, a cantora já começou a apresentar-se em blocos de Carnaval com os seus concertos intitulados ‘Ensaios da Anitta’, que arrancaram a 6 de janeiro deste ano em Salvador e ainda vão percorrer diversas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras.

Nas suas apresentações, a cantora usa figurinos que representam e referenciam as escolas de samba, além de personagens icónicos do folclore brasileiro. Recentemente, prestou homenagem à escola de samba Mocidade Alegre, uma escola de samba famosa de São Paulo que já conquistou 11 títulos do Carnaval da capital paulista.

Paolla Oliveira: De regresso a estes palcos, a atriz assume o papel de rainha da bateria da escola de samba Grande Rio, para a qual já participou em ensaios de Carnaval com um look dourado extravagante, referenciando o deus indígena do sol para os tupis-guaranis.

Thelma de Assis: A influenciadora da internet e vencedora da edição de 2020 do reality show Big Brother Brasil entra para desfilar pela escola de samba paulista Mocidade Alegre. No ensaio técnico, Thelma apresentou um look inspirado numa lenda feminina da religião da Umbanda, Maria Navalha.

“Para abrir os caminhos do meu Carnaval, visto-me em homenagem à mestra do Catimbó. Como falar sobre brasilidade sem respeitar nossas raízes? O Catimbó tem berço no Norte e Nordeste”, explicou.

O Carnaval de São Paulo e o Carnaval do Rio de Janeiro são algumas das maiores edições deste tipo de festividade no Brasil, onde o carioca regista no Sambódromo da Sapucaí até 100 mil entradas por dia, excluindo os mais de 400 blocos de Carnaval esperados para desfilar pela cidade.

Já em São Paulo, este ano são esperadas milhões de pessoas a assistirem aos blocos de rua, cerca de 500 a desfilarem pelas ruas da capital paulista durante os dias de Carnaval.

