Shania Twain “achatava” as mamas para não ser abusada pelo padrasto

“Eu escondia-me e achatava as minhas mamas.” A revelação é da cantora e compositora Shania Twain, com 57 anos, em entrevista ao jornal The Sunday Times. A intérprete conta e detalha como tentava escapar as agressões sexuais e físicas de que era vítima e perpetradas pelo padrasto, Jerry. “Usava soutiens pequenos de mais para mim e colocava dois, um sobre o outro, diminuiria até que não houvesse nada de feminino em mim. Tornava mais fácil para mim passar despercebida aos olhos dele. Porque, oh meu Deus, foi terrível – ninguém quereria ser rapariga na minha casa”, descreve.

Recorde-se que a cantora canadiana tinha quatro anos quando ela e as duas irmãs foram adotadas por Jerry, aquando da relação com a mãe das, ainda, crianças. O padrasto e a mãe morreriam num acidente de carro em 1987.

Neste relato traumático, feito por aquela que é conhecida como a Rainha do Pop Country à boleia do lançamento do single Waking Up Dreaming e na antevisão do sexto álbum Queen of Me, para 2023, Shania Twain revela as marcas deixadas pelos abusos.

A cantora explica como foi difícil aceitar o corpo e a sexualidade na sequência deste passado negro e de como conviver com isso num universo como a música: a salvação, mas ao mesmo tempo a sombra do perigo. “Tinha vergonha de ser uma menina. De repente, foi como, ‘Bem, qual é o problema? Sabe, é-se uma mulher que tem esse corpo lindo?’ O que era tão natural para outras pessoas era assustador para mim. Senti-me explorada, mas não tinha escolha. Tinha de interpretar a cantora glamorosa, de usar a minha feminilidade mais abertamente ou mais livremente. E descobrir como não ser apalpada ou violada pelo olhar de alguém e me sentir tão mal”, explicou.

A intérprete tinha já abordado o trauma de infância e juventude no livro de memórias de 2011 intitulado From This Moment On. Seis anos depois, em 60 Minutes Australia, recordou como procurava defender a mãe da violência doméstica exercida pelo padrasto.