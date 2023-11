Protetores labiais para sobreviver ao frio e ao vento

As baixas temperaturas e as rajadas de ar requerem um nível acrescido de hidratação na nossa pele. Não só no rosto, mas como em todo o corpo. Porém, como a face é a que está mais exposta, é necessário ter mais cuidados.

Os lábios e a sua pele ficam danificados, ressecados e desidratados em contacto com o frio e com o vento, tendo aquelas “quebras” na pele ou o famoso “cieiro”. Para evitar isso, os protetores labiais – ou lip balms – são essenciais e os nossos melhores amigos nesta altura do ano.

Não só protegem os lábios, como deixam-nos hidratados e bonitos, sendo apenas com um brilho ou mesmo com cor.

Se sofre com o ressecamento dos lábios e a quebra da barreira protetora da pele, veja as soluções que deixamos abaixo.

Cicaplast, La Roche-Posay, 6,12€

Fotoprotetor para Lábios, Isdin, 9,67€

Bálsamo labial Atoderm, Bioderma, 8,20€

Bálsamo Labial Cicalfate, Avène, 4,67€

Batom de cieiro, Labello, 2,29€

Lip Glowy Balm, Laneige, 19,99€

Bálsamo Salted Caramel, Burt’s Bees, 3,60€

Bálsamo labial, Sephora, 4,99€

Bálsamo labial de reparação intensa, Neutrogena, 7,45€