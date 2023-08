Skiplagging: O truque que permite aos viajantes poupar dinheiro

Viajar, conhecer o mundo, novas culturas e tudo isto com um orçamento baixo. É possível. Embora viajar e baixo orçamento pareçam dois conceitos opostos, a verdade é que existem uma série de truques para economizar dinheiro ao longo do processo. No entanto, estes truques vão contra as regras ditadas pelas companhias aéreas e, por esse motivo, uma companhia norte-americana proibiu Logan Parsons de embarcar.

Para entender o motivo, é preciso perceber o skiplagging. O skiplagging é um truque baseado em reservar um voo que faz uma escala e permanecer nesse ponto, saltando assim a segunda etapa. Ou seja, se quer visitar Singapura mas todos os bilhetes excedem o orçamento, pode comprar um bilhete que vai para Bali com escala em Singapura e permanece no destino.

Embora esse tipo de prática não seja permitida, se for feita na ida, a companhia aérea pode até cancelar a viagem de volta, motivo pelo qual muitos só a praticam na volta. Foi o que tentou fazer Logan Parsons, que queria ir de Gainesville (Flórida) para Charlotte (Carolina do Norte). Como o voo direto custava mais de 400 dólares, ele decidiu viajar da Flórida para Nova Iorque, com escala na Carolina do Norte, por 150 dólares.

Os serviços de segurança levaram-no para interrogatório, quando perceberam que ele tinha uma identidade da Carolina do Norte, e forçaram-no a comprar um voo direto. A companhia aérea American Airlines proibiu Logan de viajar com a marca nos próximos três anos, pois garantem que perdem muito dinheiro com o skiplagging.