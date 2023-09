“Só quero ser feliz comigo própria”. Selena Gomez gosta de estar solteira

“Acho que toda a gente passa pela fase de ‘Oh, era bom ter alguém’, e eu compreendo”, afirma Selena Gomez. Porém, a cantora de 31 anos procura agora outra luz dentro de si: “Só quero ser feliz comigo própria, para que quando uma nova pessoa entrar na minha vida, eu possa fazer com que ela me acrescente, em vez de ser tão insegura, tal como normalmente costumava ser.”

As frases foram ditas no programa norte-americano SiriusXM Hits 1 LA, à boleia do lançamento do novo videoclipe do tema Single Soon (Solteira em breve, em tradição literal). Nesta conversa, a estrela da Pop também revelou que o próximo trabalho não terá “nenhuma música triste”.

“É totalmente normal estar sozinho e é divertido”, vinca. Um caminho, contudo, que foi longo e amparado, como revelou a própria artista: “Passei por um momento muito difícil e havia muita coisa emocional a acontecer na minha cabeça e na minha vida. Sinto que esse processo deu muito trabalho, terapia, e isso é cercar-se de pessoas boas.”

Selena Gomez prepara, de momento, o quarto álbum solo de estúdio e revelou, nesta entrevista, um pouco do que se pode esperar. “Não há nenhuma música triste no meu álbum, sinto que não tenho nada de negativo em mim para escrever. Simplesmente, tal já não combina com a fase em que me encontro.” E reconhece: “Vivo no mundo da música da ‘Rapariga Triste’. Gosto disso, escreverei sempre essas músicas, mas senti que este álbum não deveria ser assim.”