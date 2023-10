Portugal Fashion arrepia ainda mais as sobrancelhas para o verão

É uma das tendências de beleza dos últimos anos, sobretudo depois da pandemia, quando as máscaras de proteção para a boca e nariz (anti-covid-19) obrigaram a beleza a concentrar-se no olhar e nas arcadas supraciliares.

Uma tendência impulsionada pela necessidade e que, três anos depois, continua com uma enorme margem de exploração estética e criativa.

As sobrancelhas penteadas bem para cima vão estar ainda mais arrepiadas e rebeldes do que nunca e até podem criar movimentos e desenhos muito específicos, com novas formas de as ‘pentear’ e agrupar.

Na mais recente edição do Portugal Fashion, que decorreu no passado fim de semana de outubro, foram vários os designers que complementaram as suas propostas de vestuário com o arrojo desta nova técnica de beleza que tem por base o chamado brow lamination. A técnica passa por recorrer a um pente específico, puxando os pelos para cima de forma a criar o efeito arrepiado. Depois, é só fixar com um gel próprio ou, até mesmo, um sabonete de glicerina.

Numa coleção recheada de classe dominada pelos azuis, vermelhos e rosas fortes e tecidos florais, o designer Miguel Vieira fez subir as sobrancelhas na parte lateral externa, prolongando o volume, já Alexandra Moura conferiu-lhe um toque grunge, rebelde e cheio.

A estilista Susana Bettencourt apostou em novos desenhos das supraciliares, conjungando-as com as já célebres propostas de knitwear alegres e floridas, numa explosão de alegria para a próxima estação quente. Nopin, marca portuguesa que dá preferência a tecidos sustentáveis, optou por colocar as sobrancelhas uniformemente arrepiadas.

Veja-as ao detalhe e confira também propostas e tendências apresentadas pelos quatro criadores para a primavera e o verão do próximo ano: