Space Buns: o penteado perfeito para os festivais de verão

Com inspiração na princesa Leia, de Star Wars, os Space Buns são realmente espaciais e galácticos: diferentes, engraçados, bonitos e até cabiam dentro do capacete de astronauta.

Este penteado foi também popular nos anos 90, com as Spice Girls, e voltaram como tendência pelos anos de 2016 e 2017. Contudo, como cabelo de festival de verão, eles nunca foram verdadeiramente embora. E são perfeitos para essas festas. Podemos enchê-los de acessórios, dão sempre um ar jovem e, muito importante, mantêm o cabelo longe do pescoço, o que o torna um penteado fresco. Independente de cabelo curto, médio ou comprido, os Space Buns são para todas.

Mas há que saber como fazê-los, na mesma altura, na mesma posição, alinhados e encaixados.

A maneira mais simples de começar a arranjar o cabelo para os Space Buns é fazendo dois totós, um de cada lado da cabeça, na altura que quiser, mais atrás ou mais à frente. Ao iniciar com este passo, torna-se mais simples perceber se o penteado está alinhado. Depois dessa etapa concluída, é transformar os totós em coques. E usar bastante gel ou laca para que não saiam do lugar.

Os Space Buns também podem ser feitos apenas em metade do cabelo, num penteado meio preso, transformando-se em Half Space Buns. Ao invés de fazer os totós utilizando o cabelo por completo, divida a parte de cima do cabelo e reproduza os mesmos passos. Este penteado permite ter mais fluidez, uma vez que parte do cabelo está solta. Além disso, é mais fácil de reproduzir para cabelos curtos.

Agora que o penteado está pronto, há outro passo que se pode acrescentar: acessórios. Para torná-lo ainda mais engraçado e único, pode usar e abusar de complementos. Brilhantes, glitter, ganchos coloridos e diferentes ou até scrunchies. Uma fita de cabelo ou bandolete também podem ajudar a dar uma extra segurança no cabelo.

Ou seja, recapitulando: fazer dois totós, transformá-los em coque e usar gel ou laca. Desta forma, vai ter um penteado único e que não vai sair do lugar. Para dançar, cantar e suar o festival inteiro.