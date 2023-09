Strawberry girl: a nova tendência dos rosas e vermelhos

Hailey Bieber é uma das it girls do momento, estando ao lado de Sofia Richie, e já gerou muitas tendências, tanto na moda como na beleza. Depois de viralizar com as unhas glazed e de criar a sua marca de cosméticos Rhode, a modelo apareceu com uma nova estética, que tem conquistado a Internet.

Strawberry girl ou menina morango, em português, é a nova tendência de beleza que tem dominado o TikTok e outras redes sociais. Como o nome diz, esta nova estética gira em torno da cor do morango, o vermelho. Contudo, não deixa o cor-de-rosa de fora.

É versátil e abrange todas as áreas da beleza, podendo optar por adotá-la por completo ou em etapas.

Desde o cabelo, à maquilhagem e às unhas, esta nova estética pode estar presente. É marcada pelos fios pintados nos mais variados tons de rosa. Na maquilhagem, mistura-se o cor-de-rosa e o vermelho nos olhos, nas bochechas e nos lábios.

Batom Glossy com ácido poliglutâmico, oBoticário, 12,99€

Verniz She’s a Bad Muffaleta, OPI, 17,30€

Verniz RedRed, Dior, 29,95€

Paleta The Blushed Nudes, Maybelline, 12,99€

Sombra Color Queen – 26 Stunner, L’Oréal Paris, 6,99€

Blush líquido, Rare Beauty, 26,99€