Tal mãe, tal flha. Diana Pereira e Mel juntas em campanha publicitária

A ex-manequim Diana Pereira fez uma campanha publicitária ao lado da filha Mel, de 14 anos, e para uma conhecida marca de joalharia. Juntas, mãe e filha, são os rostos de uma produção fotográfica de uma coleção pensada para o Dia da Mãe e composta por brincos, um anel, colares e pulseiras.

“Tão bom fazer isto contigo”, escreveu Diana Pereira na imagem na qual está a acompanhada da filha e que partilhou na sua conta de Instagram. “Neste dia da mãe, crie mais um momento especial com quem mais ama e guarde-o para sempre com uma joia eterna”, lê-se no site do designer portuense Eugénio Campos que apresenta peças em prata dourada, zircónias e quatrzo que podem ascender até aos 189 euros.

Recorde-se que Diana Pereira é também mãe de Noah, de 12 anos, e fruto do relacionamento com Tiago Monteiro, e de quem se separou em 2021.