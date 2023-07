Talibãs dão ordem de encerramento a salões de beleza e cabeleireiros no Afeganistão

O porta-voz do Ministério de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício declarou ao canal britânico BBC que os estabelecimentos como cabeleireiros ou salões de beleza têm um mês para cumprir as ordens dadas a partir de dia 2 de julho.

Desde a tomada de posse dos Talibãs, em 2021, no Afeganistão, as liberdades das mulheres têm diminuído constantemente. O sexo feminino foi barrado e impedido em salas de aula, ginásios e parques e, mais recentemente, de trabalhar para Nações Unidas. Também foi decretada a ordem de as mulheres se vestirem de modo a que apenas se vejam os olhos e devem estar sempre acompanhadas de um parente do sexo masculino se viajaram mais de 72 quilómetros.

As restrições não serão retiradas ou diminuídas mesmo com a condenação internacional e dos protestos de mulheres e ativistas.

De forma anónima, uma mulher afegã disse à BBC: “Eles estão a tirar os nossos direitos humanos mais básicos. Estão a violar os direitos das mulheres”.

A decisão do governo Talibã ainda não foi explicada ou abordada pelas autoridades.