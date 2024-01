TAP junta-se a joalharia portuguesa para coleção exclusiva

Anéis, brincos e colares compõem a nova coleção de joalharia nacional que reúne a companhia de aviação TAP e a Portuguese Jewels. Trata-se de uma coleção exclusiva de 12 peças em prata dourada com as cores de Portugal e que conta com assistentes de bordo da empresa como rostos da coleção exclusiva.

“Voar, abraçar e regressar são momentos especiais que todos associamos à TAP e são essas emoções que quisemos transpor para esta coleção. Joias que são embaixadoras de Portugal no mundo e que voam nas asas da TAP”, afirma, citado em comunicado, o managing partner da Portugal Jewels, Alexandre Gomes.

As peças já estão à venda desde esta quarta-feira, 17 de janeiro, nos sites online da Portugal Jewels e da FlyTAP a preços que vão desde os 45 aos 120 euros.

A parceria reclama querer fazer “uma homenagem à ourivesaria tradicional, à TAP e a Portugal”, lê-se na nota enviada às redações. E acrescenta: “É um convite a viajar pelo mundo através das nossas origens, materializando joias de inspiração clássica numa abordagem contemporânea.”