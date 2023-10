Taylen Biggs: influencer, dez anos de idade e 15 semanas da moda

Taylen Biggs marcou presença no desfile da Balmain, na Semana da Moda de Paris, na companhia do guarda-costas que é o pai, e apresentou-se com um coordenado da marca francesa e umas botas e mala Karl Lagerfeld.

“Adoro moda e adoro conhecer novas pessoas, entrevistá-las e ver o que têm a dizer”, afirma a influencer de 10 anos, natural de Miami, nos Estados Unidos da América, à agência noticiosa francesa AFP, antes de começar a trabalhar com o microfone que já gravou entrevistas com modelos, designers e personalidades como DJ Khaled, Kali Uchis e a estrela do futebol americano Patrick Mahomes.

Taylen, uma estrela internacional cheia de trabalho, que o pai diz que não a impede de ser uma miúda – “as pessoas a veem através das lentes das câmaras… mas na vida real ela é antes de tudo uma criança”, afirma o progenitor – , começou a carreira na moda aos 18 meses.

A mãe, colombiana que se mudou para os EUA com 13 anos e amante de moda, impulsionou o percurso da filha. É ela que gere as redes sociais pela filha, como se pode ler no Instagram – e supervisiona o ensino da Taylen e dos dois irmãos mais novos. “Levamos a escola muito a sério, é a prioridade número um”, disse o pai, que diz que trabalharam durante o verão para que a menina pudesse fazer uma longa pausa durante as semanas de moda consecutivas em Milão e Paris, em setembro.

