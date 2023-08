Taylor Swift recusa convite para cantar no intervalo do “Super Bowl”

O intervalo do “Super Bowl” é um dos eventos mais aguardados do ano. As marcas pagam milhares de euros para participar no “minuto mais caro” da história da televisão.

Todos os anos, o “Super Bowl”, nos Estados Unidos, conta com a atuação de um ou vários artistas galardoados. Este ano, Rihanna subiu ao palco e anunciou a segunda gravidez, num momento que correu a internet.

Para fevereiro de 2024, a organização do evento desportivo contactou Taylor Swift, mas a cantora norte-americana recusou o convite. Segundo avança o “The Mirror”, a intérprete, de 33 anos, não tem pressa em alcançar um dos marcos mais importantes da vida de um artista, uma vez que está focada na digressão.

“A Taylor está ocupada com a sua digressão atual, ela não tem tempo para preparar um espetáculo do ‘Super Bowl’. Fará isso um dia, mas não tem pressa”, contou uma fonte à publicação.

“O ‘Super Bowl’ será uma coisa boa para fazer um dia, mas não é um momento decisivo para a Taylor. Ela sabe que tem todo o tempo do mundo, e tem em mente que a Madonna, por exemplo, tinha 53 anos quando finalmente fez o concerto sozinha. Então, o timing é tudo”, acrescentou.

Taylor Swift tem dado várias cartas no universo da música, mas não só… A Universidade de Gent, na Bélgica, vai ter uma disciplina de literatura inspirada na artista.

A cantora atua no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio. A correria aos bilhetes levou os fãs ao desespero e os bilhetes atingiram valores acima dos 500 euros.