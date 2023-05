“Tenho saudades dela todos os dias”. Bárbara Bandeira recorda Sara Carreira

“Cinco de dezembro de 2020. Foi o último dia em que esperei pela minha melhor amiga, que vinha ter comigo. Foi o último dia que falei com ela, foi o último dia que ouvi a voz dela. Foi o dia que soube que nunca mais ia conseguir estar ao lado dela”.

A frase é de Bárbara Bandeira, que recordou Sara Carreira quando deu um concerto em Salvaterra de Magos, Santarém, na sexta-feira, 12 de maio.

“Eu tenho saudades dela todos os dias e, assim que vi que ia estar aqui, que vi a lista dos concertos, fiquei com algum receio de estar no mesmo sítio, de passar pelas mesmas ruas. Mas não podia deixar de dedicar esta canção à Sara”, afirmou. Sara Careira, recorde-se, perdeu a vida em dezembro de 2020, num acidente de viação na A1. O namorado Ivo Lucas conduzia o carro, tendo ficado com ferimentos graves e sobreviveu.

Recorde-se que Bárbara Bandeira está a um dia de subir ao palco do Estádio Cidade de Coimbra, onde irá abrir os concertos programados dos Coldplay.