Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake lançam nova música em setembro

O ano era 2007. Os fãs vibravam ao som de “Give It To Me”, música lançada por Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake. Nas discotecas, nos carros ou nas colunas de casa, o tema soma mais de 150 milhões de visualizações no YouTube e tornou-se a “banda sonora” da vida de muitos ouvintes.

Durante 16 anos, os fãs ansiaram por um regresso, mas já podem respirar de alívio. Timbaland anunciou esta quarta-feira, 23 de agosto, que irá lançar um novo tema, em parceria com Nelly Furtado e Justin Timberlake, já no próximo dia 1 de setembro.

No vídeo partilhado é possível ver algumas imagens dos três juntos, ao som de “Give It To Me”, e até partes do videoclipe da música lançada há quase duas décadas.

Com o Tik Tok, a música voltou à ribalta e os fãs não esconderam a felicidade com o novo anúncio. “Música verdadeira voltou”, “As lendas voltaram a juntar-se” e “Finalmente” são alguns dos comentários na publicação.

Recorde-se que Nelly Furtado esteve vários anos afastada dos holofotes. A cantora canadiana, filha de pais portugueses, resolveu dar uma pausa no auge da carreira, devido a ataques de pânico. Quando regressou, surpreendeu os fãs ao revelar que era tinha sido mãe de duas crianças.