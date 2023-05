Tina Turner viveu a violência doméstica e a perda de dois filhos. Morreu a rainha do rock, tinha 83 anos

“Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente nesta quarta-feira, 24 de maio, aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça”, afirmaram os representantes da cantora de Simply the Best. O mesmo comunicado lembra que “com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo”.

A estrela nascida nos Estados Unidos foi uma das grandes cantoras de rock, conhecida por sua presença elétrica no palco e uma série de sucessos, incluindo The Best, Proud Mary, Private Dancer e What’s Love Got to Do With It.

Começou a brilhar no mundo da música na década de 60 do século passado e com o então marido Ike Turner, que foi denunciado por exercer violência doméstica e foi matéria de um filme, em 1993.

Em dezembro de 2022, quatro anos depois de ter perdido o primeiro filho, Raymond Craig Turner, a rainha do Rock’n’ Roll voltou a viver trauma semelhante com a morte do segundo: Ronnie Turner. Tinha 62 anos.

Como ela perdeu tudo e recomeçou aos 44 anos

Tina divorciou-se de Ike Turner e perdeu tudo. Só manteve o seu nome profissional e, com ele, anos depois da separação, reergueu-se para tomar nas suas mãos o destino de sucesso mundial. Tinha 44 anos. Esta é uma das principais histórias da intérprete de Private Dancer, em 1983 – que a relançou no estrelato depois de perder tudo.