Imprescindíveis em saldos e para prolongar o bronze a partir de 4€

Os cuidados com a pele e com a alimentação são essenciais para a saúde da derme, sobretudo nesta época do ano que se carateriza pela forte exposição solar.

Estender a toalha deve pressupor a aplicação de um bom protetor, de duas em duas horas, e um ainda mais completo hidratante à noite, após um banho que deve ser de água tépida. Estas atenções e cuidados já são, por si só, fatores determinantes para uma pele saudável e um bronzeado prefeito.

Mas pode sempre juntar-lhe água e uma alimentação rica em vitamina A. Estará sempre a somar àquele que é o seu propósito.

Prolongar o bronze implica uma sucessão de cuidados, mas também de bom gosto. As cores que usa irão reforçar ou não a tez que conquistou este verão. Por isso, use e abuse da cor, dos decotes e dos recortes para mostrar a pele morena, e com a vantagem de estar ainda em saldos. Espreite algumas das propostas.

