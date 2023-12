Três formas de acabar com o permanente ‘complexo de culpa’

A culpa é um sentimento que perpassa a mente da maioria das pessoas em múltiplos momentos. Se considera que está sempre em falta com algo ou alguém e passa a vida a questionar-se sem razão aparente, então poderá mesmo viver em ‘complexo de culpa’, o que a prejudica sobretudo a si, mas também quem está à sua volta.

Mas como o seu próprio bem-estar é prioritário, é tempo de contornar essa sensação e saber como lidar com essa ansiedade latente, sobretudo numa época do ano em que voltamos a rever os nossos, a sermos confrontados com a nossa herança e com, possivelmente, equívocos ou mal-entendidos.

A terapeuta francesa Mairead Molloy, especialista em relacionamentos, detalhou, citada pelo site Neonmag, que a culpa é “um sentimento de remorso ou tristeza por uma ação levada a cabo por nós ou, noutros casos, por algo que não fizemos”. E quando esta última é excessiva, a saúde mental ressente-se.

Por isso, é importante saber contornar essas situações e saber evitar. O mesmo site deixa alguns caminhos possíveis para lidar com esta sensação e, se possível, acabar com ela.

Enfrente as emoções: “Às vezes, a culpa pode mascarar outros sentimentos, como desamparo, baixa autoestima ou ciúme”, enuncia Mairead Molloy, recomendando que essas questões sejam lidadas e trabalhadas. Pode mesmo agarrar num papel e tentar demonstrar tudo o que se passou e reanalisar. As respostas, verá, podem ser muito interessantes e, se analisar bem, a sensação de culpa transformar-se-á.

Peça uma opinião: Pedir um olhar que parta de fora de si trará outra objetividade ao caso e dar-lhe-á outra perspetiva. “As pessoas podem ser muito duras consigo mesmas e pensar o pior, quando tal não é verdade”, alerta Mairead Molloy. Por isso, a terapeuta recomenda, citada pelo mesmo site francês: “Use palavras que enfatizem as boas qualidades individuais em vez da culpa.”